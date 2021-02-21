العراق.. الحكيم يدعو إلى "خلق مشروع عابر للمكونات"

دعا رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، اليوم الأحد، إلى خلق مشروع "عابر للمكونات"، فيما أكد أهمية "غلق الأبواب بوجه التشدد والتطرف".

وقال خلال كلمة في يوم "الشهيد العراقي" بمحافظة أربيل، إن "أمن العراق غير قابل للتجزئة، وما يصيب بغداد يصيب الجميع، وما يصيب أربيل أو الوسط أو الجنوب يصيب الجميع، فعلينا جميعا العمل على ضبط الأمن في جميع مناطق العراق بشكل صارم".

وأضاف: "أدعوكم لأن نخلق حلما عراقيا عنيدا يضم أحلام مكونات البلاد الأصيلة جميعها، حلما صادقا يجمع أحلام العرب والكرد والتركمان في مشروع وطني واقعي متجدد، نقوى بنتائجه ونحظى بفوائده جميعا".

وتابع الحكيم: "فلنغلق الأبواب والنوافذ بوجه التشدد والتطرف والتوتر من كافة الأطراف، ولنفتح صفحة عراقية بيضاء، نسطر فيها همومنا المشتركة ونعالج فيها أزماتنا الطارئة ونخلق من خلالها مشروعا عابرا للمكونات، يضمنا في جنباته ويمهد لنا جميعا القوة والمنعة بدولة عراقية قوية تضم إقليما كرديا قويا ومحافظات عراقية قوية وكريمة، كما أقر الدستور".

ويدعو الحكيم بشكل مستمر إلى تشكيل "تحالف عابر للمكونات" يضم شخصيات من كافة الأطياف العراقية، في محاولة لكسر قاعدة التحالفات التي تؤسس على هوية واحدة.

المصدر: RT