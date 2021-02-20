الرئيس الصيني يبعث برسالة إلى أمير قطر

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة شفوية إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطرقت إلى سبق تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

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وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان أصدره اليوم السبت، بأن الشيخ تميم استقبل في قصر البحر بالدوحة عضو المكتب السياسي ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيه تشي، الذي نقل "رسالة شفوية" من رئيس الصين إلى أمير قطر.

وذكر البيان أن الرسالة "تتصل بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وترتبط الدوحة وبكين بعلاقات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية متعددة، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لقطر.

المصدر: "قنا" + وكالات