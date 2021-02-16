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الأردن.. الحكومة تدوّر الموظفين للحد من اكتظاظ مكاتبهم

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الأردن.. الحكومة تدوّر الموظفين للحد من اكتظاظ مكاتبهم
Globallookpress Artur Widak
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء، قرارا بإجراءات صارمة وحازمة لتلافي اكتظاظ مواقع العمل بالموظفين.

وشمل القرار "الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة، وكذلك أمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة".

وورد في القرار: "يكون ذلك باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "ضرورة تدوير الموظفين أو العمل عن بعد".

الأردن.. الحكومة تدوّر الموظفين للحد من اكتظاظ مكاتبهمقرار رئيس الوزراء الأردني

المصدر: "عمون الأردنية"

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