الحكومة الأردنية تنفي اتخاذ قرارات جديدة بشأن تقليص الحظر الجزئي

نفت الحكومة الأردنية، الأحد، اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بتقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح الأنشطة المتوقفة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد عبر "تويتر" إن "الإجراءات الحالية مستمرة ولم نتخذ أي قرارات جديدة بخصوص تقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح أنشطة متوقفة بسبب تداعيات كورونا، في ظل الوضع الوبائي الحالي".

وردتني تساؤلات عن تقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح أنشطة متوقفة بسبب تداعيات كورونا. في ظل الوضع الوبائي الحالي، أؤكد أن الإجراءات الحالية مستمرة ولم نتخذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص. استمرار الالتزام بارتداء الكمامات وسبل الوقاية يساعد في تخفيف الإجراءات المشددة. #التزامنا_يحمينا — Ali Al Ayed (@AliHAlAyed) November 29, 2020

وأضاف العايد أن استمرار الالتزام بارتداء الكمامات وسبل الوقاية يساعد في تخفيف الإجراءات المشددة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

المصدر: RT