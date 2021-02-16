مصر تقرر تغيير اسم إحدى أشهر المناطق في البلاد بأمر السيسي

قررت محافظة القاهرة إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة "عزبة الهجانة"، وذلك تنفيذا لأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأمر السيسي الحكومة بتغيير الاسم استجابة لرغبة الأهالي عقب الزيارة التي قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة، كما وجه الرئيس المصري خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات.

وتنفذ محافظة القاهرة مشروع محور الوفاء والأمل بعزبة الهجانة، ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضون لحوادث صعق لقرب البيوت من محطات الضغط العالي الكهربائية بالإضافة إلى الخطورة الصحية في المنطقة وانتشار الأمراض هناك.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحدا من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

المصدر: اليوم السابع