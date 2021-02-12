تونس.. القبض على 100 شخص حاولوا العبور إلى إيطاليا - فيديو

ضبطت قوات حرس الحدود التونسي أكثر من 100 شخص بينهم فتاة كانوا يحاولون اجتياز الحدود بصورة لا شرعية قاصدين إيطاليا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم حرس الحدود البحري بالوسط الرائد علي العياري بأن "عملية إيقاف المجموعة المهاجرة تمت بشواطئ منطقة ملولش بمحافظة المهدية"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

وتمكن حرس الحدود من حجز قاربين كان على متنهما الموقوفون، ولا تزال التحريات جارية للكشف عن منظمي الهجرة غير الشرعية والأطراف الضالعة فيها.



المصدر: "وكالات تونسية"