ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس حتى يناير 2021 حوالي 6500 شخص، ارتفاعا من 6200 العام الماضي.

وصرحت مسؤولة الحماية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس ناجية حفصه، بأن أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس من جنسيات إيفوارية وسورية وليبية إلى جانب بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ودول أخرى.

وذكرت أن تونس بصفة عامة تحترم معاهداتها الدولية ولا تقوم بإرجاع طالب اللجوء إلى بلده خاصة وأنها صادقت على الاتفاقية الدولية لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، فضلا عن نصوص قانونية في الدستور التونسي تكفل حق اللجوء، مشيرة في المقابل إلى غياب إطار قانوني وطني يحمي حق اللاجئ.

وقالت: "المفوضية شاركت في وضع مسودة مشروع قانون يحمي حق اللاجئ بالاشتراك مع وزارة العدل وانتهى العمل عليه منذ سنة 2016 في انتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه ثم مجلس نواب الشعب حتى يصبح قانونا وطنيا تلتزم به كل المؤسسات والهياكل صلب الدولة".

ودعت إلى صياغة إستراتيجية واضحة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية