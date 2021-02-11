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تشاووش أوغلو: قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى
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اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى.

وكتب أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" الخميس عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: "قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى. وأهنئ الشيخ تميم على قيادته لهذه المرحلة".

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وأضاف أنه نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لآل ثاني.

وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة لجولة الوزير التركي الخليجية والتي شملت الكويت وسلطنة عمان.

المصدر: الأناضول

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