موريتانيا تمنع استيراد الدواجن من الجزائر

حظرت وزارة التنمية الريفية الموريتانية، استيراد الدواجن من الجزائر، بعد ظهور معطيات تؤكد ظهور وباء إنفلونزا الطيور شديد الخطورة هناك.

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ووجه وزير التنمية، الدي ولد الزين، رسالة للجهات المختصة، أكد فيها على ضرورة تعزيز المراقبة على المنافذ البرية خاصة مع الجزائر، من خلال ميناء نواكشوط ومطار أم التونسي الدولي لمنع أي استيراد للداوجن من الجزائر.

وأوضح ولد الزين، أن هذا القرار يأتي عقب تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية يؤكد ظهور صنف شديد الخطورة من إنفلونزا الطيور بالجزائر.

وقالت وزارة التنمية الريفية في موريتانيا، إن القرار اتخذ اعتبارا لكون عوامل عديدة يمكن أن تساهم في انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، بما في ذلك المبادلات التجارية ومختلف ممارسات التسويق، ومن خلال مداجن التربية وعبر الطيور البرية.

المصدر: صحراء ميديا