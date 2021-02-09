إسرائيل تعزي المغرب في ضحايا "فاجعة طنجة"

قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعازيها لضحايا الحادث الذي وقع يوم الاثنين في مدينة طنجة المغربية وأسفر عن مقتل 28 شخصا.

ونشرت الخارجية عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" تغريدة جاء فيها: "نتقدم بتعازينا القلبية لعائلات ضحايا الفاجعة التي حلت بعمال مصنع في طنجة حاصرتهم مياه الأمطار التي تسربت إليه وأودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصا. قلوبنا معكم إخواننا وأخواتنا في المغرب في هذا المصاب الأليم".

نتقدم بتعازينا القلبية لعائلات ضحايا الفاجعة التي حلت بعمال مصنع في طنجة حاصرتهم مياه الامطار التي تسربت اليه واودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصا. قلوبنا معكم اخواننا واخواتنا في المغرب في هذا المصاب الاليم 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/DyL7GcmwJm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 9, 2021

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء أفادت الاثنين بأن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح اليوم لتسرب مياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية"​​​.

ووفقا للوكالة، فقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم انتشال 24 جثة، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات لاحقا إلى 28.

المصدر: RT