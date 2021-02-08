 
مباشر

المغرب.. مصرع 24 شخصا في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار في طنجة

أخبار العالم العربي

المغرب.. مصرع 24 شخصا في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار في طنجة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqb2

لقي 24 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين، بعد تسرب الأمطار إلى معمل لصناعة النسيج في مدينة طنجة شمالي المغرب.

إقرأ المزيد
7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب
7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح اليوم الإثنين، لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية"​​​.

ووفقا للوكالة، فقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء+طنجة نيوز

 

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا