بوقادوم يجتمع بنظيره السويسري في الجزائر..الصحراء الغربية من بين ملفات المباحثات

اجتمع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بنظيره السويسري إينيازيو كاسيس، يوم الأحد، في العاصمة الجزائرية وبحثا العلاقات الثنائية والهجرة والوضع في ليبيا والساحل والصحراء الغربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في أعقاب الاجتماع إنه "إلى جانب العلاقات الثنائية تناولت جلسة العمل بين بوقادوم و إينيازيو كاسيس ووفدي البلدين، عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع السائدة في ليبيا والساحل، وكذا في الصحراء الغربية". وهو ما أكده بوقادوم في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

Bonjour #Algérie! Saviez-vous que 🇩🇿 est le plus vaste pays d‘Afrique et le 10ème plus grand du monde 🌍? pic.twitter.com/Z6wpeE6rMk — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 7, 2021

من جهته، قال الوزير السويسري في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سعادة كبيرة بلقائي مجددا مع نظيري بوقادوم. وكانت في قلب المحادثات الهجرة والسلم والأمن في ليبيا وفي الساحل. وإمكانيات التبادل والتعاون كبيرة".

Quel plaisir de revoir mon homologue 🇩🇿 @Boukadoum_S. Au coeur des discussions: migration, paix 🕊 et sécurité en #Libye & au #Sahel. Le potentiel d‘échanges et de coopération 🇨🇭-🇩🇿 est grand 🤝 pic.twitter.com/E87D4EUrCq — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 7, 2021

المصدر: الإذاعة والتلفزيون السويسرية/وكالة الأنباء الجزائرية /صحيفتا "البلاد" و"الشروق" الجزائريتان/موقع "Tweeter"