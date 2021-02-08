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بوقادوم يجتمع بنظيره السويسري في الجزائر..الصحراء الغربية من بين ملفات المباحثات

أخبار العالم العربي

بوقادوم يجتمع بنظيره السويسري في الجزائر..الصحراء الغربية من بين ملفات المباحثات
Reuters
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.
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اجتمع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بنظيره السويسري إينيازيو كاسيس، يوم الأحد، في العاصمة الجزائرية وبحثا العلاقات الثنائية والهجرة والوضع في ليبيا والساحل والصحراء الغربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في أعقاب الاجتماع إنه "إلى جانب العلاقات الثنائية تناولت جلسة العمل بين بوقادوم و إينيازيو كاسيس ووفدي البلدين، عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع السائدة في ليبيا والساحل، وكذا في الصحراء الغربية". وهو ما أكده بوقادوم في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

من جهته، قال الوزير السويسري في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سعادة كبيرة بلقائي مجددا مع نظيري بوقادوم. وكانت في قلب المحادثات الهجرة والسلم والأمن في ليبيا وفي الساحل. وإمكانيات التبادل والتعاون كبيرة".

المصدر: الإذاعة والتلفزيون السويسرية/وكالة الأنباء الجزائرية /صحيفتا "البلاد" و"الشروق" الجزائريتان/موقع  "Tweeter"

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