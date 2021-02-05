المغرب يستعد لتسلم 5,2 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"كورونافاك"

قالت صحيفة "ميديا 24" المغربية إن الرباط تستعد لتسلم 5,2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، من بينها 4,5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و700 ألف من لقاح "كورونافاك".

وترجح الصحيفة وصول هذه الكمية الإضافية من اللقاحات مبدئيا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، مما سيمكن المغرب من تطعيم 2,6 مليون شخص. فيما سبق للرباط أن استلمت 2 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" الهندي البريطاني و500 ألف من لقاح "كورونافاك" الصيني، تسمح بتلبية حاجة التطعيم لـ 1,25 مليون من سكان البلاد.

إلى غاية مساء أمس الخميس، تلقى 350 ألف شخص في المغرب الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا.

واعتبرت صحيفة "ميديا 24" أن الهند تملك القدرة على الوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق باللقاح، تجاه المغرب بالنظر إلى إعلان نيودلهي الأربعاء الماضي، نقلا عن صحيفة "ذي وايْر" الهندية، توفر مخازنها على 55 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

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المصدر: صحيفة "Media 24" المغربية/صحيفة " The Wire" الهندية