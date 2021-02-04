المتحدث باسم الحوثيين: صواريخنا ستتوقف بعد إنهاء العدوان والحصار

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، يوم الخميس، إن إحلال السلام في اليمن لن يتحقق قبل إنهاء "العدوان والحصار" المفروضين عليه.

وكتب في تغريدة: "البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن هو وقف العدوان ورفع الحصار، وخيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز".

وأضاف أن "ما نؤكد عليه دوما أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار، وصواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل".

البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن وقف العدوان ورفع الحصار ، وخيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز وما نؤكد عليه دوما أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار،وصواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 4, 2021

وجاء تصريح عبد السلام تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: RT