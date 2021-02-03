 
مباشر

وزارة الخارجية السورية تصدر قرارات "إعفاء" للطلاب الدارسين في الخارج

أخبار العالم العربي

وزارة الخارجية السورية تصدر قرارات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp59

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قرارا بإعفاء الطلاب السوريين الدارسين في الخارج من رسوم التصديق على مختلف الوثائق الدراسية اللازمة للطالب.

إقرأ المزيد
الحكومة السورية تطلب عدم التمديد للعاملين بعد إتمام السن القانونية
الحكومة السورية تطلب عدم التمديد للعاملين بعد إتمام السن القانونية

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" السورية، أن "قرار الإعفاء يشمل تلك الوثائق الصادرة من القطر أو من الدولة التي يتابع دراسته فيها بما في ذلك شهادات التخرج".

وأشار البيان إلى أن "القرار يأتي استمرارا للاهتمام بقضايا الطلاب السوريين الذين يتابعون دراستهم خارج القطر وتقديم مختلف أنواع الرعاية والمساعدة لهم وتوفير الظروف لنجاحهم بمهمتهم في التحصيل العلمي".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا