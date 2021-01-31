السودان.. قوات الأمن تقبض على عصابة تهريب أسلحة إلى إثيوبيا

قبضت الشرطة السودانية في ولاية القضارف شرق البلاد، على عصابة تجار أسلحة وذخائر، كانت تعمل على تهريب كميات من الأسلحة على ظهر إبل إلى داخل إثيوبيا.

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وضبطت قوات الأمن بحوزة العصابة 58 قطعة كلاشنيكوف محملة على ظهر إبل في غابة أم ثواني الكثيفة بمنطقة القريشة الحدودية بولاية القضارف.

وقال مدير شرطة القضارف صابر الله جابو، إن الشرطة الأمنية في القضارف رصدت تحركات العصابة واستغلالهم الدواب والرعاة للتمويه والمساعدة في العبور وتهريب السلاح إلى داخل دولة مجاورة في إشارة إلى إثيوبيا.

وأكد جابو حرص الشرطة السودانية على تعزيز الأمن والحد من تجارة المخدرات وتهريب السلاح والجرائم الحدودية العابرة.

المصدر: تاغ برس