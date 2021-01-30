 
مباشر

عصابة إثيوبية تختطف 3 تجار سودانيين من سوق القلابات

أخبار العالم العربي

عصابة إثيوبية تختطف 3 تجار سودانيين من سوق القلابات
Reuters TM/SEC
الحدود السودانية الإثيوبية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po3x

اقتادت عصابة إثيوبية 3 تجار سودانيين من سوق القلابات الحدودي إلى داخل إثيوبيا، بعد تقييدهم بالسلاسل على مرأى من الجميع.

وأشارت مصادر محلية إلى أن "الخاطفين طالبوا بفدية تعادل 5 ملايين و400 ألف جنيه سوداني لإطلاق سراح التجار".

وأكدت أن "المختطفين يعملون في مخازن الحطب وهم محمد موسي، وشقيقه أحمد والثالث محمد إبراهيم أحمد".

وذكر شهود عيان، أن أهالي غاضبين أغلقوا سوق القلابات والمعبر مع إثيوبيا.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها "نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية"، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها "تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى المليشيات المحلية على الحدود المشتركة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا