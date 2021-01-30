عصابة إثيوبية تختطف 3 تجار سودانيين من سوق القلابات

اقتادت عصابة إثيوبية 3 تجار سودانيين من سوق القلابات الحدودي إلى داخل إثيوبيا، بعد تقييدهم بالسلاسل على مرأى من الجميع.

وأشارت مصادر محلية إلى أن "الخاطفين طالبوا بفدية تعادل 5 ملايين و400 ألف جنيه سوداني لإطلاق سراح التجار".

وأكدت أن "المختطفين يعملون في مخازن الحطب وهم محمد موسي، وشقيقه أحمد والثالث محمد إبراهيم أحمد".

وذكر شهود عيان، أن أهالي غاضبين أغلقوا سوق القلابات والمعبر مع إثيوبيا.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها "نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية"، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها "تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى المليشيات المحلية على الحدود المشتركة".

المصدر: RT