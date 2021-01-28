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المغرب يطلق اسم "الشيخ زايد بن سلطان" على شارع في الرباط

أخبار العالم العربي

المغرب يطلق اسم
الشيخ زايد بن سلطان
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وافقت السلطات المغربية، يوم الأربعاء، على إطلاق اسم "الشيخ زايد بن سلطان"، أول رئيس لدولة الإمارات العربية، على أحد شوارع العاصمة الرباط.

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وصادق مجلس مقاطعة السويسي بالرباط بإجماع الأعضاء على القرار الذي يلغي التسمية القديمة (شارع خلوية).

وقالت صحيفة "هسبريس" إن التسمية الجديدة "تعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، والتي تجلت في الفترة الأخيرة بقرار أبو ظبي فتح قنصلية لها في قلب الصحراء المغربية".

المصدر: "هسبريس"

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