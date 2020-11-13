دانت الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ"التوغل غير القانوني" بمنطقة الكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بالصحراء الغربية.

وأكدت الخارجية "دعم الإمارات للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".

وقالت الوزارة: "ندعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين".

دولة #الإمارات تؤكد تضامنها مع المغرب في حماية أراضيه. https://t.co/vKiufzQAha — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) November 13, 2020

وعبرت وزارة الخارجية عن إدانتها "للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة".

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وكان الجيش الملكي المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، فيما اعتبرت جبهة البوليساريو العملية العسكرية المغربية في الكركرات "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.

المصدر: RT