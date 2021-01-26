مصر.. نجاح تجربة "المدارس اليابانية" في 40 مؤسسة تعليمية (صور)
أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، بنجاح تجربة افتتاح أكثر من 40 مدرسة "على الطريقة اليابانية" في مصر منذ عام 2018.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 40 مدرسة على الطراز الياباني تم إطلاقها في مصر بالشراكة مع الحكومة اليابانية، حيث يقوم التلاميذ فيها بترتيب فصولهم الدراسية والمشاركة في تنظيفها وصيانتها، في إطار ما يسميه الخبراء "النهج الشامل" للتعليم.
وجاءت فكرة تدشين هذا النوع من المدارس بعد زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطوكيو في 2016.
ويركز أسلوب التعليم الياباني في هذه المدارس على التدريب الأخلاقي والانسجام الاجتماعي، فضلا عن اكتساب المهارات الأكاديمية، ما جعل التلاميذ يظهرون روح المسؤولية والتعاون خارج بيئة المدرسة.
وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تدرس إمكانية رفع عدد هذا النوع من المدارس إلى 100 مدرسة.
المصدر: "جابان تايمز"