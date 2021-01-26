قائد المنطقة الوسطى: البحر الأحمر والجزء الغربي للجزيرة مناطق أمنة لنقل القوات بحالة الحرب مع إيران

نقلت موقع "ديفانس وان" عن قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، قوله إن اندلاع حرب مع إيران يقتضي إعادة نشر القوات والمعدات في مناطق أكثر أمنا من الخليج.

وأضاف ماكينزي أن البحر الأحمر، والجزء الغربي للجزيرة العربية يوفر إمكانية نقل هذه القوات.

وتفقد قائد القيادة الوسطى في القوات الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي 3 مواقع في المنطقة الغربية من السعودية، تعتزم واشنطن استخدامها في أية مواجهة مع إيران.

وتابع أن "مبادرة توسيع مجال وصول القوات المسلحة الأمريكية وأسلحتها وعتادها إلى القواعد الجوية ومختلف الهياكل السعودية انطلقت منذ عام على الأقل".

وذكر موقع "ديفانس وان"، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، إن واشنطن توسع قدراتها على تنفيذ عمليات عسكرية، في حال وقوع حرب مع إيران، انطلاقا من قواعد سعودية.

وأشار إلىت أن من بين هذه المواقع، القواعد العسكرية الجوية المحلية والمطارات والموانئ في الجهات الغربية من السعودية، والتي عقدت واشنطن بشأنها اتفاقات أولية مع الرياض.

ويضيف الموقع أنه رغم أن "الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على حضورها العسكري في بلدان الخليج، بما في ذلك في السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، بآلاف الجنود ومختلف الأسلحة والمعدات، إلا أن تطور القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية جعل هذا الحضور أقل فعالية، مستدعيا تعزيز هذا الحضور العسكري الأمريكي (الردع) في وقت السلم و(الهجومي) في حالة الحرب.

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المصدر: صحيفة "Defense One" الأمريكية