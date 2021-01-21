مصر.. برلماني يوجه إنذارا وتحذيرا بشأن مشاركة اللاعبين المصريين بأولمبياد طوكيو

وجه عضو البرلمان المصري، حازم إمام، جرس إنذار مبكر، لحماية اللاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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وأكد حازم إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية لحماية اللاعبين المصريين في الاولمبياد الصيفي القادم المقرر إجراؤه في طوكيو.

مضيفا: " يشارك من مصر 129 لاعبا في دورة طوكيو، وأطالب بضرورة الحفاظ عليهم منعا لا قدر الله لتعرض أي لاعب من بينهم للخطر"، مشددا: "لا نريد أن نكرر ما حدث مع منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا بتونس .. لقد أحزننا وأزعجنا جميعا الأمر ونرفض حدوثه مجددا ، وليكن لنا بمثابة صدمة التصحيح لما هو قادم".

وتحدث نجم الزمالك السابق، حول ضرورة معرفة الإجراءات التي سوف تتبع مع البعثة المسافرة إلى طوكيو، وماذا يمكن فعله للحفاظ على اللاعبين والأجهزة الفنية، وأهمية أن تكون هناك استعدادات طبية على أعلى مستوى تناسب أهمية الحدث.

وتابع: "أخشى أن تسافر البعثة إلى طوكيو، ويحدث ما لا نتمناه جميعا، بتعرض أي لاعب او أكثر للإصابة بكورونا هناك، ما يضعنا كدولة في أزمة نحن في غنى عنها، لما لذلك من أثار سلبية ستحدث على كافة المستويات".

المصدر: اليوم السابع