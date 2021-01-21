مصر.. التعليم تعلن موعد تحديد مصير استكمال العام الدراسي

أكد وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الجاري والامتحانات يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل.

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وأضاف شوقي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "كل ما يكتب قبل هذا الموعد هو مجرد اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لها بالحقيقة، سواء من قريب أو من بعيد".

وكانت الدراسة قد توقفت في مصر بعد زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وتم منح الطلاب إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل.

المصدر: الوطن