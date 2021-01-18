السفير الأمريكي لدى الرياض يشيد بالتنظيم السعودي لحملة التطعيم ضد كورونا
أشاد السفير الأمريكي لدى الرياض جون أبي زيد بالتنظيم والكفاءة السعوديين، وذلك عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا في السعودية.
ووفقا لحساب السفارة على "تويتر"، قال السفير: "أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. التنظيم والكفاءة اللذان شهدتهما اليوم في السعودية كانا في غاية الروعة".
وأضاف مخاطبا الطاقم الطبي السعودي: "شكرا لما تصنعونه لبلادكم.. نحن معجبون جدا بما تقومون به.. نحن بحاجة إلى أن نكون مثلكم في هذا الشأن".
اثنى السفير الامريكي في الرياض جون #أبي_زيد بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19 على احترافية العمل وسعادته بمشاهدة طاقم صحي كامل من السعوديين واكد انه لو كان هناك مكان مثالي للتواجد به اثناء الجائحة فستكون السعودية. pic.twitter.com/EkfSk3CrZQ— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) January 18, 2021
يتلقى السفير الأمريكي جون #أبي_زيد الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19. وقد علق السفير #أبي_زيد خلال زيارته لمركز اللقاح: "أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذان شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة ". pic.twitter.com/zgU91uqFI3— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) January 18, 2021
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح منذ منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".
المصدر: "سبق" + السفارة الأمريكية لدى السعودية "تويتر"