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السفير الأمريكي لدى الرياض يشيد بالتنظيم السعودي لحملة التطعيم ضد كورونا

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السفير الأمريكي لدى الرياض يشيد بالتنظيم السعودي لحملة التطعيم ضد كورونا
twitter.com
السفير الأمريكي لدى الرياض جون أبي زيد يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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أشاد السفير الأمريكي لدى الرياض جون أبي زيد بالتنظيم والكفاءة السعوديين، وذلك عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا في السعودية.

ووفقا لحساب السفارة على "تويتر"، قال السفير: "أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. التنظيم والكفاءة اللذان شهدتهما اليوم في السعودية كانا في غاية الروعة".

وأضاف مخاطبا الطاقم الطبي السعودي: "شكرا لما تصنعونه لبلادكم.. نحن معجبون جدا بما تقومون به.. نحن بحاجة إلى أن نكون مثلكم في هذا الشأن".


وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح منذ منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".

المصدر: "سبق" + السفارة الأمريكية لدى السعودية "تويتر"

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