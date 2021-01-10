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الصحة السعودية تدعو جميع سكان المملكة إلى التلقيح ضد كورونا

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الصحة السعودية تدعو جميع سكان المملكة إلى التلقيح ضد كورونا
Reuters
عملية لتلقيح سكان السعودية ضد عدوى فيروس كورونا "COVID-19" في أحد مستشفيات العاصمة الرياض.
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دعت وزارة الصحة السعودية جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في السعودية بلغ حتى الآن 178337، مضيفا: "نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة".

وشدد على أنه سواء أخذت الجرعة الأولى أو الثانية فيجب أن يستمر الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم نزع الكمامات، موضحا أن المناعة تصل إلى أعلى مستوياتها بعد أسبوعين من تناول الجرعة الثانية.

وأكد ‏المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح، مشددا على أنه آمن.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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