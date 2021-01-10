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السعودية تسجل 117 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

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السعودية تسجل 117 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Reuters AHMED YOSRI
الرياض.
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 117 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 117، لتصل بذلك إلى مستوى 363809 حالات، بينها 1970 نشطة و309 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، وبلغ يوم 7 يناير 108 حالات، وفي 8 يناير 97، وفي 9 يناير 110، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

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وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6291 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية كذلك انخفاضا حيث بلغ يوم 7 يناير 6 حالات، وفي 8 يناير 4، وفي 9 يناير كذلك 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355548 شخصا، بعد تسجيل 166 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT

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