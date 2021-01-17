قيادي حوثي: السعودية تقف وراء قرار واشنطن تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية

اتهم عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" القاضي عبدالوهاب المحبشي، السعودية بالوقوف وراء تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الجماعة ضمن القائمة الإرهابية.

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وقال في حديث لقناة "العالم" الإيرانية إن "النظام السعودي هو من قام بتمويل القرار الأمريكي لتصنيف أنصار الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".

وأوضح القاضي المحبشي، أن "الخطوة الأمريكية جاءت كرسالة وداع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتسديد للمتأخرات التي قام بن سلمان بدفعها مسبقا للإدارة الأمريكية".

وأضاف: "ولي العهد السعودي لم ولن يستطيع أن يحصد نصرا ناجزا في اليمن وهم يردون هذه الدفوعات المتأخرة في الوقت بدل الضائع".



وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت تصنيف "أنصار الله" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، حيث أثار ذلك ردود أفعال محلية ودولية غاضبة، لا سيما الأمم المتحدة التي قالت إن ذلك القرار سيؤثر على جهودها الإنسانية.

المصدر: إرنا+ العالم