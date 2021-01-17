مستشار بايدن للأمن القومي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعرقل الدبلوماسية لإنهاء الحرب

قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، إن قرار إدارة دونالد ترامب تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، سيعيق الدبلوماسية الحاسمة لإنهاء الحرب.

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وكتب جايك سوليفان​ على صفحته الخاصة في "تويتر" إن "قادة الحوثيين بحاجة إلى أن يخضعوا للمساءلة، لكن تحديد المنظمة بأكملها، (كمنظمة إرهابية) لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني وسيعرقل الدبلوماسية الحاسمة لإنهاء الحرب".

Agree with @SenToddYoung on last-minute terrorist designation of Houthi Movement. Houthi commanders need to be held accountable, but designating the whole organization will only inflict more suffering on Yemeni people and impede diplomacy critical to end the war. https://t.co/c8aQazl9ry — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 16, 2021

ومن المقرر أن يدخل تصنيف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية حيز التنفيذ في 19 يناير، ما سيؤدي إلى وقف عدد من المعاملات مع السلطات الحوثية، بما في ذلك التحويلات المصرفية ودفع أجور العاملين في المجال الطبي والغذاء والوقود، بسبب مخاوف من الملاحقة الأمريكية.

وقد أثار هذا التصنيف انتقادات من منظمات الإغاثة والاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الأخرى بسبب مخاوف من أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في اليمن.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في وقت سابق: "ما هو التأثير الإنساني المحتمل؟ الجواب هو مجاعة واسعة النطاق على نطاق لم نشهده منذ ما يقرب من 40 عاما".

وشدد لوكوك على أن الإعفاءات للسماح لوكالات الإغاثة بتسليم الإمدادات، كما اقترحت واشنطن، لن تكون كافية لتجنب المجاعة، داعيا إلى إلغاء القرار.

من جهة أخرى، وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري دبليو ميكس بالإضافة إلى 25 نائبا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طالبوه فيها بتوضيح حيثيات هذا القرار، معتبرين أن "هذه الخطوة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب ستجعل بلا شك أكبر أزمة إنسانية في العالم، أسوأ بكثير، وستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر".

المصدر: RT+أ ف ب