إصابة أسيرين أردنيين بكورونا في السجون الإسرائيلية

أعلنت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية" إصابة الأسيرين الأردنيين عبد الله البرغوثي وثائر اللوزي بفيروس كورونا، داخل أحد السجون الإسرائيلية.

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وأعربت اللجنة في بيان، عن قلقها البالغ إزاء هذه الأنباء خاصة في ظل "إهمال الاحتلال للأسرى وافتقار السجون لمقومات السلامة المطلوبة"، ودعت وزارة الخارجية الأردنية إلى ضرورة التدخل العاجل "لحماية أبنائنا الأسرى داخل سجون الاحتلال".

وطالبت اللجنة الخارجية الأردنية بالضغط على إسرائيل لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس للأسرى، وتوفير بيئة مناسبة لعلاج المصابين وتفادي إصابة الآخرين.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات تضمن سلامة الأسرى وعلاجهم بالشكل الصحيح والمطلوب، لا سيما أنهم يعيشون في سجون ضيقة وبيئة غير مناسبة تفتقر لأدنى مقومات السلامة والظروف الإنسانية.

المصدر: خبرني