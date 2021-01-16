3 إصابات جديدة بكورونا بين الأسرى الفلسطينيين

سجل سجن "ريمون" الإسرائيلي اليوم السبت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين، ليصل إجمالي المصابين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى قرابة 250.

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وحذر نادي الأسير من خطورة انتشار العدوى بين الأسرى، مشيرا إلى أن أوضاعا مأساوية وقاسية يواجهها المصابون في القسم رقم 8 في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصصته إدارة السجون لعزل المصابين، حيث تكتفي بعزلهم، دون تقديم أدنى الرعاية الصحية اللازمة لهم، إضافة إلى أن القسم لم يعد يستوعب المزيد من الأسرى المصابين، ما سبب حالة من الاكتظاظ الشديد، خاصة بعد نقل المصابين من سجني "النقب" و"ريمون" إليه على مدار الأيام الماضية.

وأكد نادي الأسير أن "استمرار تسجيل المزيد من الإصابات سببه الأساس، المماطلة التي انتهجتها إدارة السجن في أخذ عينات من الأسرى، وكذلك فيما يتعلق بالإعلان عن نتائجها، وهذا ما يفسر أساسا تحويل الوباء إلى أداة تنكيل وقمع بحق الأسرى لما تسببه من حالة من التوتر والقلق لديهم".

وجدد نادي الأسير مطالبته جهات الاختصاص وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، بإلزام الاحتلال بتوفير اللقاح للأسرى، بشرط وجود لجنة طبية محايدة تشرف على إعطائه، وكذلك توفير وسيلة اتصال بين الأسرى وذويهم، في ظل تصاعد استمرار انتشار العدوى، وعزلهم، وتوقف الزيارات.

المصدر: عرب 48