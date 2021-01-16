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خبراء وراثة أردنيون يتحدثون عن إمكانية اختفاء كورونا قريبا جدا

الصحة

خبراء وراثة أردنيون يتحدثون عن إمكانية اختفاء كورونا قريبا جدا
Reuters
في العاصمة الأردنية عمان. الصورة: أرشيف.
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قال خبراء أردنيون في العلوم الجينية الوراثية إن مؤشرات تقنية داخل الخلايا البشرية التي تسلل إليها فيروس كورونا في أجساد المصابين تبين أن الوباء في طريقه إلى الاختفاء في غضون شهرين.

وأوضحت "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، في تقريرها الذي نشرته اليوم السبت، أن إمكانية زوال الفيروس، بما فيه سلالاته الجديدة كالبريطانية والجنوب إفريقية، خلال شهرين إمكانية واقعية.

واستند باحثو هذه الجمعية على دراسة منطقة الـ ORF ذات الأهمية البالغة في الفيروس والتي يتحدد ضمنها مستوى قوته ومدى خطورته، ودعوا الباحثين المتخصصين إلى المزيد من الاهتمام بها في دراساتهم.

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وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية، استنادا إلى بيان "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، أن "معظم العلماء يركزون على طفرات البروتين التاجي وسرعة انتشار الفيروس، ولكنهم يهملون أهم منطقة بالفيروس التي تعتبر سلاحه، وهي منطقة الـ ORF".

المصدر: صحيفة "الدستور" الأردنية

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