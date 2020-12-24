الأردن يمنح حصانة قانونية لشركات لقاحات كورونا العاملة في المملكة

أكد أمين عام وزارة الصحة ومسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، أن الحكومة منحت حصانة قانونية لشركات لقاحات كورونا، التي حصلت على إجازة طارئة للاستخدام في المملكة.

وقال الهياجنة إن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال حدوث مضاعفات صحية لدى المواطنين إثر تلقي لقاح كورونا.. لا قدر الله".

وأضاف: "ذلك يعني أن الحكومة الأردنية تتحمل التعويض في حال ثبوت تضرر مواطنين جراء تلقي اللقاح".

وبين الهياجنة أن أكثر من 10 آلاف مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا، خلال أقل من 24 ساعة، عبر نافذة التسجيل التي أطلقتها الحكومة مساء أمس الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن 283,690 حالة، أما الوفيات فبلغت 3681 حالة.

المصدر: "عمون"