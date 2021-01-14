البحرين ترد على مواقع قطرية بشأن المحكوم بالمؤبد زهير جاسم محمد عباس

نشرت وكالة الأنباء البحرينية يوم الخميس رد الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل حول المحكوم بالمؤبد في البحرين زهير جاسم محمد عباس.

وقالت الإدارة العامة البحرينية للإصلاح والتأهيل: "ردا على ما يتم تداوله في موقع قناة الجزيرة القطرية وبعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بشأن وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس (40 عاما) والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الإرهابية، نؤكد أن كل ما نشر في هذا الشأن غير صحيح".

وأوضحت أن النزيل المذكور ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، حيث أن لأي نزيل الحق في 3 اتصالات أسبوعيا، إلا أن المذكور من يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئي له بتاريخ 7 يوليو 2020.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على كافة الحقوق المقررة، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وتسري عليه كافة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء.

وأشارت إلى دعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لزيارة النزيل والتأكد من حالته، مضيفة أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل شفافية ونزاهة تجاه أي نزيل.

ودعت إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية