 
مباشر

اليابان: مستعدون لإسناد سياسة العراق ومساعيه إقليميا ودوليا

أخبار العالم العربي

اليابان: مستعدون لإسناد سياسة العراق ومساعيه إقليميا ودوليا
رئيس الحكومة العراقية خلال استقباله السفير الياباني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk1j

استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي، وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وبحسب بيان حكومي عراقي، فإن اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، وكذلك التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا.

وأكد الكاظمي أهمية العلاقة مع اليابان، والاستفادة من تجربتها في النهوض والتنمية، وكذلك في نشر قيم التسامح والحوار والنظرة المستقبلية.

من جانبه، أعرب السفير الياباني كوتارو سوزوكي عن تأييد حكومة بلاده لنهج الحكومة العراقية الحكيم والهادئ، في التعاطي مع التوترات الداخلية والملفات الإقليمية، واعتمادها مبدأ الحوار في حل المشاكل العالقة، بما يخدم استقرار المنطقة.

وأبدى سوزوكي استعداد بلاده لإسناد سياسة العراق ومساعيه إقليميا ودوليا.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا