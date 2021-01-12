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إيران: عقوبات الولايات المتحدة على فالح الفياض تدل على دعمها الواضح لـ"داعش"

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إيران: عقوبات الولايات المتحدة على فالح الفياض تدل على دعمها الواضح لـ
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان
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قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، إن "عقوبات واشنطن على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، تدل على الدعم الأمريكي الواضح لتنظيم داعش".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب عبداللهيان: "تشكل العقوبات الأمريكية على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي بطل التصدي للإرهاب، علامة على دعم الولايات المتحدة الواضح لداعش".

وأضاف: "فالح الفياض هو الآن قائد مقارعة الإرهاب والضامن لأمن العراق والمنطقة".

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وتابع عبداللهيان: "البيت الأبيض يغتال أبومهدي المهندس (نائب رئيس الحشد الشعبي السابق) ويقاطع فالح، ولكنه يحمي قادة داعش!؟".

 

المصدر: RT

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