الولايات المتحدة تدرج قائد الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض على القائمة السوداء

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الحشد الشعبي العراقي ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في 2019.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها "أدرجت الفياض على القائمة السوداء واتهمته بأنه جزء من خلية أزمة تشكلت في أواخر 2019 لإخماد الاحتجاجات بدعم من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المدرج أيضا على القائمة السوداء الأمريكية".

من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "من خلال إدارة والإشراف على قتل المتظاهرين السلميين العراقيين، فإن المتشددين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة على الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان العراقيين من جهودهم للاحتجاج السلمي والسعي إلى العدل واجتثاث الفساد في بلادهم".

المصدر: رويترز