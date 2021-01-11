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الصحة الفلسطينية تؤكد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

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الصحة الفلسطينية تؤكد تسجيل لقاح
Reuters MDJ/ste
اللقاح الروسي المضاد لكورونا
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل فلسطين، اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" للاستخدامات الطارئة.

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وقالت في تصريح إن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، وستبدأ عملية تطعيم الطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن حال وصول اللقاحات، على أن يتم لاحقا تلقيح نحو 70% من السكان.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل وزارة الصحة في دولة فلسطين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن تسجيل لقاح "سبوتنيك V"، جاء نتيجة لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في "فاعليته التي تزيد عن 90%، وتوفيره حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس كورونا".

يشار إلى أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا، والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.

المصدر: "وفا" + RT

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