مجلس الوزراء الفلسطيني: استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من إسرائيل خرق لا تقوم به دول أجنبية

رأى مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن "استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات الإسرائيلية، هو خرق لا تقوم به دول غير عربية".

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وأشار المجلس خلال جلسته، إلى أن هذا الأمر "يعكس، إما تجاهلا لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية"، مؤكدا أنه "سيقوم بلا شك بهذه الملاحقة".

وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها "ستشكل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون العام 2021 عام الراية الوطنية، داخليا، وفي الشتات، وعربيا، ودوليا، لمواجهة محاولات الاحتلال لتزييف التاريخ والحملات التحريضية على الفلسطينيين".

المصدر: RT