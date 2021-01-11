 
مباشر

قبل أيام من تنصيب بايدن.. إسرائيل بصدد التصديق على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

قبل أيام من تنصيب بايدن.. إسرائيل بصدد التصديق على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
Reuters
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj4p

قالت وسائل إعلام عبرية إن من المقرر أن تصدق إسرائيل على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الأسبوع المقبل، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

إقرأ المزيد
الأردن يدين تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية
الأردن يدين تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

وأفادت قناة "كان" الرسمية، اليوم الاثنين، بأن نحو 500 وحدة سكنية سيتم التصديق على بنائها في مستوطنة إيتمار وبيت إيل وشافي شومرون وأورانيت وجفعات زئيف.

وأضافت أن نحو 250 وحدة أخرى سيتم التصديق عليها بشكل غير نهائي في نفيه نحمياه، وهي بؤرة استيطانية أقيمت عام 2002 على أراضي قرية اسكاكا شرق محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية.

وفي مستوطنة تل مناشيه، سيتم التصديق على بناء 100 وحدة سكنية جديدة بشكل غير نهائي أيضا، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن رسميا في 20 يناير الجاري.

المصدر: "معا"+"كان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا