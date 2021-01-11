قبل أيام من تنصيب بايدن.. إسرائيل بصدد التصديق على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام عبرية إن من المقرر أن تصدق إسرائيل على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الأسبوع المقبل، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

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وأفادت قناة "كان" الرسمية، اليوم الاثنين، بأن نحو 500 وحدة سكنية سيتم التصديق على بنائها في مستوطنة إيتمار وبيت إيل وشافي شومرون وأورانيت وجفعات زئيف.

وأضافت أن نحو 250 وحدة أخرى سيتم التصديق عليها بشكل غير نهائي في نفيه نحمياه، وهي بؤرة استيطانية أقيمت عام 2002 على أراضي قرية اسكاكا شرق محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية.

وفي مستوطنة تل مناشيه، سيتم التصديق على بناء 100 وحدة سكنية جديدة بشكل غير نهائي أيضا، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن رسميا في 20 يناير الجاري.

المصدر: "معا"+"كان"