وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية: لم نبلغ بـ"عملية صيد الأفاعي"

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها ليست على علم بعملية "صيد الأفاعي" ولم يتم إطلاعها أو التنسيق معها بهذا الشأن.

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وأكدت وزارة دفاع الوفاق على أنها "وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية طرابلس، عدم إطلاعهم أو التنسيق المُسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية صيد الأفاعي".

وطالبت الوزارة في بيان بالخصوص من جميع " الجهات ذات الاختصاصات الأمنية التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين في بلدنا الحبيب، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته".

يشار إلى أن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، كان قد أعلن مؤخرا أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية ستشن هجوما كبيرا واسعا في غرب البلاد بهدف محاربة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، وأن العملية الأمنية والعسكرية ستحمل اسم "صيد الأفاعي"، مشيرا إلى أن "خطة العملية وضعتها رئاسة الأركان بقوات حكومة الوفاق الوطني والمنطقة العسكرية الغربيّة".

المصدر: وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني