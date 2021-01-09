الأمم المتحدة تشيد بدعم حكومة الوفاق الليبية لإجراء الانتخابات في ديسمبر

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بدعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، لإجراء "انتخابات وطنية" في ديسمبر المقبل.

وجاءت إشادة ستيفاني خلال اجتماعها مع السراج اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما.

وأفاد بيان لحكومة الوفاق بأن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رحبت بما أبداه السيد الرئيس من التزام بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021 بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة".

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق... Publiée par ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ sur Samedi 9 janvier 2021

وكانت وليامز أعلنت في نوفمبر المنصرم عن توصل المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس، في إطار مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، إلى اتفاق ينص على "إجراء انتخابات وطنية" في 24 ديسمبر 2021.

المصدر: RT