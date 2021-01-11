الأردن يوقف استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، الأحد، وقف بلاده استيراد الطيور من أيرلندا وأوكرانيا وبولندا بسبب مرض إنفلونزا الطيور.

وأضاف المجالي في حديث لوكالة "عمون" الأردنية، أنه "بعد متابعة الأمور الصحية البيطرية وخاصة تلك التي تخص الأوبئة، تقرر تعليق استيراد الطيور من الدول الثلاث، بولندا وإيرلندا وأوكرانيا حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول الطيور المصابة للملكة".

المصدر: "عمون"