السديس عن تلقي الملك سلمان لقاح كورونا: قدم للشعب السعودي والعالم درسا

علق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، على تلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس الجمعة، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال السديس إن "الملك سلمان بتلقيه اللقاح المضاد لكورونا، قدم أروع الأمثلة والنماذج المشرفة في الجمع بين التوكل وعمل الأسباب".

وتابع: "خادم الحرمين الشريفين، أكد لشعبه والعالم أن الأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله والنبي محمد، من الأولويات الضرورية التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليه.. وهي حفظ النفس".

إقرأ المزيد

ومساء أمس الجمعة، أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان تلقى في مدينة نيوم الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: "الرياض"