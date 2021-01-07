الخارجية السودانية ترحب بتوقيع الخرطوم وواشنطن على "اتفاقيات إبراهيم"

أشادت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بالتوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى الخرطوم أمس الأربعاء.

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وجاء عبر الحساب الرسمي للوزارة في موقع "تويتر"، أنها "ترحب بتوقيع السودان، في السادس من يناير 2021، مع الولايات المتحدة إعلان اتفاقيات إبراهيم، والتي ترمي إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والأديان في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

ترحب وزارة الخارجية بتوقيع #السودان، في السادس من يناير ٢٠٢١م، مع الولايات المتحدة إعلان اتفاقيات إبراهام، والتي ترمي إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والأديان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يمكن لثقافة السلام. — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) January 7, 2021

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر أكتوبر عن موافقة الحكومة السودانية على الحذو حذو الإمارات والبحرين في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ضمن إطار ما يعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم".

وأجرى ترامب في 23 أكتوبر مكالمة هاتفية مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ووافقت الولايات المتحدة من جانبها على شطب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

المصدر: RT