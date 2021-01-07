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السعودية.. تحذير عالي الخطورة من "متصفح"

أخبار العالم العربي

السعودية.. تحذير عالي الخطورة من
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشددا على ضرورة تحديث المتصفح.

المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

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