السعودية.. تحذير عالي الخطورة من "متصفح"
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.
وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشددا على ضرورة تحديث المتصفح.
تحذير أمني رقم: 261-2021— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021
تاريخ: 2021/01/07
بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome:https://t.co/l4FVvILJzK#Saudi_CERTpic.twitter.com/cKtjB2JJvT
تحذير أمني رقم: 260-2021— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021
تاريخ: 2021/01/07
بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Firefox:https://t.co/TPuq2H5IFj
#Saudi_CERTpic.twitter.com/6dcHzOXuKD
المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني