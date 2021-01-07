السعودية.. تحذير عالي الخطورة من "متصفح"

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشددا على ضرورة تحديث المتصفح.

تحذير أمني رقم: 261-2021



تاريخ: 2021/01/07



بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome:https://t.co/l4FVvILJzK#Saudi_CERTpic.twitter.com/cKtjB2JJvT — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021

تحذير أمني رقم: 260-2021



تاريخ: 2021/01/07



بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Firefox:https://t.co/TPuq2H5IFj

#Saudi_CERTpic.twitter.com/6dcHzOXuKD — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021

المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني