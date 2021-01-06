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بريطانيا: بيان العلا خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج

أخبار العالم العربي

بريطانيا: بيان العلا خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج
Reuters Simon Dawson
دومينيك راب
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أشادت بريطانيا بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية التي خلصت إلى إنهاء الأزمة واستئناف العلاقات بين قطر ودول المقاطعة.

ورحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه في "تويتر" بـ"بيان العلا"، قائلا: "الاتفاق المبرم في قمة مجلس التعاون الخليجي يمثل خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج ما يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة".

وأعرب راب عن تطلع المملكة المتحدة إلى "مواصلة التعاون مع جميع أصدقائها في الخليج من أجل تعزيز المصالح المشتركة".

المصدر: RT

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