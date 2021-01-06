بريطانيا: بيان العلا خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج

أشادت بريطانيا بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية التي خلصت إلى إنهاء الأزمة واستئناف العلاقات بين قطر ودول المقاطعة.

ورحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه في "تويتر" بـ"بيان العلا"، قائلا: "الاتفاق المبرم في قمة مجلس التعاون الخليجي يمثل خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج ما يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة".

The Gulf Cooperation Council Summit agreement is an important step towards restoring Gulf unity, which is crucial for regional security and stability.



The UK 🇬🇧 looks forward to continued collaboration with all our friends in the Gulf to strengthen our shared interests. — Dominic Raab (@DominicRaab) January 6, 2021

وأعرب راب عن تطلع المملكة المتحدة إلى "مواصلة التعاون مع جميع أصدقائها في الخليج من أجل تعزيز المصالح المشتركة".

المصدر: RT