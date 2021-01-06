"تحالف القوى" يدعو إلى إطلاق سراح قادة الجيش في عهد صدام حسين

دعا "تحالف القوى العراقية" اليوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح قادة الجيش العراقي في عهد حكومة صدام حسين، وأشار إلى ضرورة منحهم حقوقهم.

وذكر بيان للتحالف: "في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش يعز علينا أن نشهد قادة الجيش العراقي ممن عرف عنهم انضباطهم ومهنيتهم ونزاهتهم وحبهم للعراق بعضهم لا زال في المعتقلات والبعض الآخر في دول اللجوء محرومون من أبسط حقوقهم".

وأضاف: "نطالب بإنصاف قادة الجيش العراقي وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإعادة حقوق المنفيين وبما يعزز کیان وهيبة واحترام المؤسسة العسكرية العراقية".

المصدر: RT