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"سينوفارم" الصينية تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

Reuters Tingshu Wang
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قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لـ"سينوفارم" اليوم الثلاثاء، إنها سلمت الإمارات ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

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وأدخلت المجموعة لقاحين مرشحين مضادين لكوفيد-19، طورتهما وحدتاها في بكين ووهان، مرحلة متقدمة من التجارب السريرية. وحصل لقاح وحدة بكين على الضوء الأخضر خلال الأسبوع الماضي لتطعيم الناس به في الصين.

وقالت مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية في مقال نشره موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويتشات": "وفقا لتقييم مبدئي من الإمارات، يظهر الاستخدام الطارئ أن لقاح مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية لكوفيد-19 آمن للاستخدام على نطاق كبير وخفض على نحو ملحوظ فرص الإصابة بالمرض لدى من تلقوه". ولم يذكر المقال أي اللقاحين يشير إليه.

ومجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية تابعة لمجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية "سينوفارم".

وكانت الإمارات قد سجلت رسميا لقاح "سينوفارم" الصيني ضد كورونا مطلع الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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