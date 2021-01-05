العراق.. ضبط شحنة طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الثلاثاء، ضبط حاوية بحجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها".

وأشارت إلى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الجمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

المصدر: RT