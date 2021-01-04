بسبب بلاغ كاذب.. الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة شمالي الخليل

أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي كافة مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وانتشر عشرات الجنود المدججين بالسلاح في مداخل البلدة.

وقال رئيس بلدية بيت أمر نصري صبارنة: "شاهدنا انتشار الكثير من جنود الاحتلال ومستوطنين على مداخل البلدة وعلى الشارع الرئيسي المحاذي لها والمواصلات بين الخليل وبيت لحم".

وأضاف: "أطلق الجنود قنابل غاز وصوت باتجاه مواطني البلدة".

وقد أدت عملية الحصار لحدوث أزمة سير خانقة على الطريق بين الخليل وبيت لحم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السبب هو "اعتقاد" الجيش باختطاف إسرائيلي من مستوطنة اليعازر جنوب بيت لحم.

المصدر: "معا"